Mondiale per Club, nubifragio in arrivo su Orlando: Fluminense-Al Hilal a rischio sospensione?

Fluminense-Al Hilal, primo quarto di finale del Mondiale per Club, rischia di essere un Chlesea-Benfica 2.0: a incombere sul Camping World Stadium di Orlando infatti, c'è lo spauracchio "weather delay". Sulla Florida, secondo le previsioni meteo, è in arrivo un nubifragio: la partita è in programma alle 15 locali e alle 21 italiane (trasmessa in co-esclusiva su Canale5) e la sospensione per maltempo è tutt'altro che da escludere.