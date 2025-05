Inossidabile Djokovic: a Ginevra vince il centesimo titolo in carriera

"E' un bel momento. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per essere presenti oggi al mio fianco. Vi amo, grazie. Voglio ringraziare anche il mio team per essere sempre con me nei momenti migliori e difficili sul campo - ha detto Djokovic dopo aver vinto il titolo Atp numero 100 in carriera -. Solo voi capite quanto è difficile starmi dietro nei momenti di follia e cosa vuol dire condividere con me ora la vittoria numero cento". "Questo posto ora sarà sempre ancora più speciale per me", ha aggiunto.