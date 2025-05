Nadal: "Sinner è innocente, ci scommetto la vita. Ha vissuto l'inferno"

A pochi giorni dal via del Roland Garros Rafa Nadal, il re del torneo dall'alto dei suoi 14 trionfi, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese L'Equipe in cui prende le difese a spada tratta di Jannik Sinner per il caso Clostebol. Anche in passato, l'ex tennista spagnolo aveva mostrato grande solidarietà con il numero 1 al mondo, confermata in quest'ultima chiacchierata. "Sono assolutamente convinto che Jannik non abbia mai voluto barare o fare qualcosa di illecito. Ne sono sicuro, ci scommetterei la vita - le parole del maiorchino - C’è sempre molto rumore attorno a questo genere di cose e quando succede è un male per tutti. Credo abbia vissuto l’inferno per un anno. Ovviamente, per il tennis, questo genere di cose è negativo. Dopodiché, se dubitiamo di tutto nella vita, possiamo mettere in discussione tutto. Dico solo che mi fido di Jannik".