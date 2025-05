Tennis, con Sinner è tornato anche Kyrgios all'attacco: "Può il numero 1 essere così ingenuo?"

Nick Kyrgios è tornato alla carica e nel mirino, come sempre, c'è Jannik Sinner. Qualche mese fa l'australiano aveva condiviso una delle sue classiche storie sui social chiedendo ai suoi follower, durante un allenamento, se valesse la pena partecipare al torneo di Roma. Alla fine, non se n’è fatto nulla. A scendere in campo al Foro Italico, invece, c’è andato Jannik Sinner, rientrato dopo un lungo periodo di stop. Il numero 1 del mondo è mancato a molti. Anzi, a tutti, compreso Kyrgios, che per settimane non ha potuto lanciare le sue solite frecciatine contro il suo bersaglio preferito. E ha ricominciato proprio di recente, nel corso di una puntata del podcast ChangeOver, dove è intervenuto come ospite. Inevitabili, anche questa volta, i suoi attacchi sulla vicenda Clostebol.