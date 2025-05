Roland Garros, Sinner: "Alcaraz è il favorito. Se dovessi affrontarlo sarebbe un piacevole problema"

A Parigi, Sinner troverà un ambiente molto diverso rispetto a Roma, a partire dal primo turno contro un tennista di casa. "Sarà sicuramente diverso, ne sono consapevole, ma non penso che sia qualcosa contro di me. È giusto che qui supportino i giocatori locali, è normale, come avviene, per esempio, agli Us Open. A Roma c'era una atmosfera fantastica, perché sono italiano... Roma mi ha dato tanta energia positiva. Qui l'energia è diversa, questo è normale".