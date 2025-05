Berrettini, maledizione senza fine: costretto a rinunciare al Roland Garros

Per rivedere in campo il numero 28 del mondo l'appuntamento è sull'erba con il prossimo obiettivo che diventa il terzo slam dell'anno, ovvero Wimbledon. Al momento il prossimo torneo a cui è iscritto è l'ATP 250 di Stoccarda in programma dal 16 al 22 giugno. Il romano ha trionfato due volte in Germania: nel 2019 battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime e nel 2022 ottenendo lo scalpo dell'ex numero 1 del mondo Andy Murray. Lo scorso anno si è fermato in finale sconfitto da Jack Draper. La speranza per tutto il tennis italiano è che Berrettini possa ripetere quanto fatto 3 anni fa quando portò a casa uno dei primi tornei della stagione sull'erba al rientro da un lungo stop, in quel caso alla mano destra.