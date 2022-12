Il tennis piange Nick Bollettieri: lanciò Agassi, Sampras e Serena Williams

© Getty Images

Il tennis piange Nick Bollettieri, storico maestro dei campioni, specialmente statunitensi: tra questi leggende come André Agassi e Pete Sampras, Serena Williams e Maria Sharapova. Bollettieri, da tempo malato, aveva 91 anni. La conferma della scomparsa arriva dai social di diversi tennisti che lo piangono, tra i quali anche il redesco Tommy Haas. "Grazie per il tuo tempo, conoscenza, impegno, competenza, la disponibilità a condividere le tue capacita', il tuo interesse personale nel farmi da mentore e per avermi dato la migliore opportunità di seguire i miei sogni. Eri un sognatore e un uomo d'azione, e un pioniere nel nostro sport, davvero unico nel suo genere", le sue parole.