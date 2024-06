Fidanzata Sinner in finale a Berlino: "Provo a essere brava quanto lui"

TENNIS

La tennista russa ha centrato la finale a Berlino spendendo grandi parole per Sinner

© Getty Images È un sabato da incorniciare sia per Jannik Sinner che per Anna Kalinskaya. La tennista russa, fidanzata del numero 1 al mondo, ha battuto in due set (6-1 6-7 6-1) la bielorussa Viktoryja Azaranka conquistando la finale dell'WTA 500 di Berlino. Al termine della partita, Kalinskaya ha scoperto durante l'intervista della vittoria in semifinale del fidanzato ad Halle: "Sto provando a essere un minimo brava quanto lui. È stato un anno fantastico, di solito lo guardo sempre ma oggi non è stato possibile, spero che domani potremo seguirci a vicenda. Congratulazioni a lui, vado subito a scrivergli!", le sue parole pronunciate con un gran sorriso stampato in volto.

Una vittoria più dolce del solito per entrambi, dato che i due hanno raggiunto la loro prima finale in carriera sull'erba nello stesso giorno. Per la 25enne russa, quella di domani sarà la seconda finale della carriera a livello WTA, dopo quella persa a febbraio nel torneo 1000 di Dubai contro Jasmine Paolini. Domani, alle 14, è in programma la finale in contemporanea con quella di Sinner ad Halle.