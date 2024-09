Federer sul caso doping: "Capisco chi chiede se Sinner è stato trattato come altri"  

TENNIS

Lo svizzero: "Ci sono state delle incoerenze, notizie che non vogliamo vedere"

© Getty Images Il caso di doping che ha visto protagonista Jannik Sinner, successivamente dichiarato innocente dall'International Tennis Integrity Agency continua a far discutere. Se Nadal si è schierato dalla parte dell'altoatesino protagonista degli US Open attualmente in corso, di tono diverso è stato l'intervento di Roger Federer. Il campione svizzero, pur senza attaccare frontalmente Jannik, ha fornito una sponda a chi pensa che il numero uno al mondo non sia stato trattato al pari di altri colleghi.

"Confido che lui non abbia fatto nulla, ma comprendo la frustrazione di chi dice 'è stato trattato come gli altri?' Penso che il punto sia questo" la dichiarazione del 43enne direttamente dagli Usa. Federer ha successivamente aggiunto: "Certo, la situazione è complicata. Credo sia l'incubo di ogni atleta e di ogni squadra ricevere queste accuse e avere questi problemi, perché compiliamo questi moduli tutto il giorno, tutti i giorni". Lo svizzero, che ha evidenziato anche delle incoerenze sull'accaduto, ha concluso: "Queste notizie, indipendentemente dal fatto che abbia fatto qualcosa o meno, sono qualcosa che non vogliamo vedere nel nostro sport".

