Tennis, Sinner piega Paul e vola ai quarti di New York

US OPEN

L'altoatesino si impone sull'americano per 7-6, 7-6, 6-1 e entra tra i migliori otto: ora la sfida con Medvedev

Sinner non sbaglia: piegato anche Paul















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Uno straripante Jannik Sinner dimostra al mondo perché è lui a detenere lo status di numero uno nel ranking. Gli ottavi degli Us Open diventano una pratica da sbrigare rapidamente per l'azzurro, che regola in tre set Tommy Paul (14) vincendo due tiebreak: 7-6, 7-6, 6-1 il punteggio dopo 2h42'. Jannik, che conquista così i quarti in ogni Slam stagionale, sfiderà Medvedev (5). Avanti anche de Minaur (10), out Jasmine Paolini (5) nel tabellone femminile.

TABELLONE MASCHILE

Uno Jannik Sinner in versione espresso sconfigge agevolmente Tommy Paul (14) negli ottavi di finale degli Us Open ed entra nella storia: è l'unico giocatore capace di arrivare ai quarti in ogni Slam della stagione, il più giovane a riuscirci da Djokovic che ci arrivò ventenne nel 2007. A Jannik servono due tiebreak per sconfiggere lo statunitense, che gioca tutte le sue carte: 7-6, 7-6, 6-1 il punteggio dopo 2h42' di gioco. L'azzurro ha già migliorato il suo score dell'anno scorso, quando uscì negli ottavi contro Zverev, e ritroverà una vecchia conoscenza: Daniil Medvedev (5), che l'ha sconfitto a Wimbledon riallungando negli scontri diretti (7-5). Nel primo set l'azzurro perde un paio di volte il servizio, ma è bravo a resettare nonostante commetta svariati errori gratuiti: si arriva così al tiebreak e Jannik chiude il parziale a suo favore. Sinner manda in tilt ogni singola sicurezza del rivale statunitense, che sente la pressione del suo pubblico, ma riesce a tenere la barra dritta. Nel secondo parziale il numero uno del ranking Atp rischia grosso sul 5-4 e serve per restare nel match, riuscendoci con un game dominato. Qui arriva il primo cedimento di Paul, che rischia di andare ko nell'undicesimo game, ma riesce ad arrivare a un tiebreak che perderà col punteggio di 7-5: implacabile Jannik, che ne ha vinti 18 su 24 quest'anno. Una formalità il terzo ed ultimo set, visto che l'americano non ne ha più: Sinner ha un paio di momenti di sofferenza all'anca, ma lo chiude rapidamente sul 6-1. L'azzurro avanza così col punteggio di 7-6, 7-6, 6-1 in 2h42' di gioco e diventa l'ultimo qualificato ai quarti di finale.

In precedenza, infatti, Alex de Minaur aveva vinto il derby australiano contro Thompson in modo perentorio: 6-0, 3-6, 6-3, 7-5 il punteggio. Si completa così il quadro dei quarti di finale: nella parte alta Sinner (10) contro Medvedev (5) e Draper (25) di fronte a de Minaur (10), nella parte bassa i duelli tra Fritz (12) e Zverev e tra Dimitrov (9) e Tiafoe (20).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, invece, prosegue liscio come l'olio il cammino di Iga Swiatek. La numero uno al mondo soffre il gioco della russa Samsonova (16), che vanta un forte passato italiano e sfiorò la cittadinanza per giocare per il Bel Paese, solo nel primo set. Dopo qualche game complesso, Swiatek raddrizza la barra e porta a casa agevolmente il match in 1h30': 6-4, 6-1 il punteggio. Si completa così il quadro dei quarti di finale degli Us Open: nella parte alta Iga Swiatek (1) contro Jessica Pegula (6) e Beatriz Haddad Maia (22) contro Karolina Muchova, nella parte bassa la sfida tra Paula Badosa (26) ed Emma Navarro (13) e quella tra Zheng Qinwen (7) e Aryna Sabalenka (2).