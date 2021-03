Federer, rientro vincente: a Doha fa sua la battaglia con Evans

Rientro vincente per Roger Federer dopo un anno, un mese e 11 giorni lontano dai campi di tennis causa problemi a un ginocchio. Il campione svizzero ha infatti superato il secondo turno del Qatar Open sui campi di Doha, al debutto in tabellone dopo aver goduto di un bye come seconda testa di serie. Federer ha battuto l'inglese Daniel Evans per 7-6 (8), 3-6, 7-5 al termine di una battaglia durata quasi due ore e mezza gioco, qualificandosi così per i quarti di finale dove incontrerà il georgiano Nikoloz Basilashvili