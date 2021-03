Tennis: Djokovic da record, 311 settimane in vetta alla classifica Atp

TENNIS

Il campione fermo ha superato Roger Federer, fermo a 310

Novak Djokovic è sempre più nella storia del tennis. Il tennista serbo, fresco vincitore del suo 18° titolo Slam agli Australian Open, ha cominciato la settimana numero 311 in vetta alla classifica Atp, nuovo record in 48 anni di storia. Nole ha torto il primato all'eterno rivale Roger Federer, che il 16 luglio 2012 aveva battuto il precedente primato di Pete Sampras (286), arrivando fino a 310 settimane al vertice. Getty Images

Djokovic ha raggiunto per la prima volta il numero 1 in classifica il 4 luglio 2011. Da allora ha tenuto il primo posto nella classifica in cinque diversi stint per un record di 311 settimane, una settimana in più rispetto allo svizzero. "Mi entusiasma davvero percorrere la strada delle leggende e dei giganti di questo sport - ha commentato il serbo al sito dell'Atp -. Sapere di essermi guadagnato il mio posto tra di loro seguendo il mio sogno d'infanzia è una bellissima conferma che quando fai le cose con amore e passione, tutto è possibile".

Un record destinato ad essere ulteriormente migliorato, visto l'enorme vantaggio sui più diretti inseguitori: Nole guida la classifica con 12.030 punti, davanti a Rafa Nadal (9.850) e Daniil Medvedev (9.735).