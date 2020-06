Federer operato ancora al ginocchio destro: 2020 finito

E' già finito il 2020 di Roger Federer, Il tennista svizzero, infatti, si è dovuto sottoporre a un uovo intervento chirurgico al ginocchio già operato qualche mese fa. Lo ha reso noto lo stesso campione sui suoi social, spiegando: che "qualche settimana fa, ho avuto un piccolo contrattempo durante il mio percorso di riabilitazione, mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Mi mancheranno i miei tifosi e il mio caro tour, ma non vedo l'ora di rivedervi all'inizio della stagione 2021. Ho intenzione di prenderm il tempo necessario per essere pronto al 100% per giocare al mio livello più alto" ​