Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il Wta 1000 di Doha

La coppia azzurra è approdata all'atto finale sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha grazie a una grande vittoria in rimonta su Mirra Andreeva e Diana Shnaider (4-6, 7-6, 11-9) in cui hanno dovuto annullare ben 3 match point. Un percorso iniziato direttamente al secondo turno, dove le due azzurre si è imposto in due set sulla coppia formata dalla norvegese Ulrikke Eikeri e dalla rumena Monica Niculescu. Nei quarti hanno lasciato appena tre giochi alla russa Alexandra Panova e all'ungherese Fanny Stollar. Con i punti del successo di Doha Errani e Paolini irrompono al quinto posto nella "Race", proprio alle spalle delle avversarie sconfitte nella finale in Qatar.