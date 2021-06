Eastbourne, Sonego vola in finale: battuto Purcell

Prosegue il momento magico dell'italtennis sull'erba. Dopo la vittoria di Berrettini al Queen's, a Eastbourne Lorenzo Sonego ha battuto in tre set l'australiano n.283 ATP Max Purcell (6-1 3-6 6-1) conquistando il pass per la finale del "Viking International", torneo ATP 250 di preparazione a Wimbledon che si sta disputando sui campi in erba del Devonshire Park. Sonego ora si giocherà il titolo con l'australiano Alex De Minaur.

Getty Images