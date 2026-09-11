E' Rybakina-Sabalenka la finale degli Us Open femminili

La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neal Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6 (4) 6-2 Henri Patten e Harri Heliovaara, i secondi hanno superato 6-3 6-4 Rajeev Ram e Joe Salisbury.