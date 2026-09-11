TENNIS

E' Rybakina-Sabalenka la finale degli Us Open femminili

Battute rispettivamente in semifinale Gauff e Pegula

11 Set 2026 - 08:12
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E' Rybakina-Sabalenka la finale femminile degli Us Open. La bielorussa si è guadagnata il pass per l'ultimo atto del torneo battendo in semifinale la statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 7-5, 6-2 e potrà quindi difendere il titolo conquistato un anno fa a New York. La kazaka Elena Rybakina ha invece superato l'altra americana Coco Gauff in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in una semifinale decisamente più combattuta ed emozionante.

La finale di doppio vedrà invece di fronte la coppia formata dal britannico Neal Skupski e dallo statunitense Chris Harrison e quella tedesca composta da Tim Puetz e Kevin Krawietz. I primi hanno sconfitto in semifinale 7-6 (4) 6-2 Henri Patten e Harri Heliovaara, i secondi hanno superato 6-3 6-4 Rajeev Ram e Joe Salisbury.

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