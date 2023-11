Djokovic, Tsitsipas e Rune: ecco gli avversari di Sinner all'ATP Finals

TENNIS

Il fuoriclasse altoatesino sfiderà il serbo all'interno del girone verde in programma al PalaVela di Torino

Inizio subito con il botto per Jannik Sinner che alle ATP Finals si troverà di fronte Nole Djokovic. L'urna di Torino ha decretato gli avversari del tennista altoatesino che affronterà subito il numero uno al mondo all'interno del gruppo verde che vedrà la presenza anche di Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, all'esordio nella competizione. Nel raggruppamento rosso saranno invece presenti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrej Rublëv e Alexander Zverev.

Per il 22enne di Sesto Pusteria si tratterà di una sfida particolarmente ardua considerato che negli incontri precedenti non è mai riuscito a battere il serbo numero uno al mondo. Più favorevoli invece gli scontri con il greco e il danese che cercheranno di strappare all'azzurro il pass alle semifinali in programma al PalaVela con Sinner che dovrà riscattare l'eliminazione nel 2021.

La competizione al via domenica 12 novembre rappresenta un momento particolarmente importante per l'intero movimento della racchetta tricolore come spiegato dal presidente della Federtennisnel corso della conferenza stampa di presentazione. "Oggi è un grande giorno di festa per il popolo del tennis che ogni anno diventa sempre più grande perché ogni sessione sold out. Considerato che questo è il più grande palazzetto in Italia con i 176.985 posti disponibili, avremo a che fare con il più ampio evento indoor mai visto in questo paese - ha spiegato il numero uno del tennis italiano -. Sono in crescita le vendite all'estero con Svizzera, Germania, Inghilterra e Brasile maggiormente colpiti, mentre a livello televisivo raggiungeremo 178 paesi diversi. Tutto ciò genererà 230 milioni di euro e 1500 posti a tempo pieno".

In doppio Ivan Dodig e Austin Krajicec guideranno il gruppo verde in compagnia di Santiago Gonzalez e Edouard Roger-Vasselin, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Maximo Gonzalez e Andres Molteni, mentre il rosso sarà composto da Wesley Koolhof e Neil Skupski, Rohan Bopanna e Matthew Ebden, Rajeev Ram e Joe Salisbury, Rinky Hijkata e Jason Kubler.