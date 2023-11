Djokovic alza la voce: "Scandaloso test ematico prima del match con Norrie"

COPPA DAVIS

"Mai successo in venti anni di carriera. Non c'è nulla da nascondere, ma ci sono anche dei limiti"

© Getty Images E' dura la presa di posizione di Nole Djokovic dopo essere stato sottoposto a un test ematico antidoping un'ora e mezza prima della partita di Coppa Davis contro Cameron Norrie. "E' una cosa che non mi era mai successa prima in venti anni di carriera - ha detto il numero uno del ranking -. Ho sempre sostenuto i test, ma non prima della partita". "Cosa cambiava? Sarei stato lì a fine partita - ha aggiunto -. Questo è scandaloso. Non c'è nulla da nascondere, ma ci sono anche dei limiti".

"Ho dovuto sottopormi a un test antidoping a meno di due ore dalla gara con Norrie - ha continuato Nole scendendo ulteriormente nei dettagli -. Non è nemmeno stato un controllo antidoping completo, ma solo un prelievo di sangue". "Un uomo seduto in un angolo mi ha seguito per ore - ha raccontato -. Ho avuto una discussione con lui, perché in 20 anni di carriera non mi era mai capitato prima. Ho ricevuto una notifica un'ora e mezza prima della partita".

"Ho la mia routine e non voglio distrazioni: pensare al prelievo del sangue, pensare se dovrò donare un campione di urina... Una decisione del tutto illogica - ha continuato il campione serbo -. Quando ho parlato con il rappresentante dell'agenzia antidoping, mi hanno detto che il motivo era che sarebbe stato molto tardi dopo la partita e anche per dare tempo all'altra squadra di riposarsi, ma poi ho detto loro che il vincitore della partita non avrebbe giocato il giorno dopo...".