Djokovic supera Fritz ed è in finale Atp Finals per l'ottava volta  

TENNIS ATP FINALS

Doppio tie-break in favore del serbo e 7-6(5), 7-6(6) all'americano: ora Ruud o Rublev. Nole insegue il primato di vittorie dello svizzero

© Getty Images Per l'ottava volta in carriera, Novak Djokovic raggiunge l'atto conclusivo delle Atp Finals. Al Pala Alpitour di Torino, il serbo piega 7-6(5), 7-6(6) l'americano Taylor Fritz, aggiudicandosi entrambi i set al tie-break. Ora, Nole attende uno tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev: in caso di trionfo, diventerà uno dei due giocatori con il maggior numero di successi nella competizione, eguagliando le 6 vittorie di Roger Federer.

Quella del Pala Alpitour di Torino contro lo statunitense è una sfida molto intensa e con quattro palle break, tutte sfruttate: la prima in favore di Nole, che strappa il servizio ma poi incassa il contro-break, con Fritz che si riporta sul 3-3. Inevitabile il tie-break, con Djokovic che si prende tre punti consecutivi passando dal 4-5 al 7-5 che gli regala il primo parziale.

Nel secondo, invece, è l'americano e numero 9 della classifica Atp a prendersi il turno in battuta, ma al momento di servire per il set spedisce un rovescio lungolinea nella rete e spiana la strada al pareggio di Nole. Si dunque va di nuovo al tie-break e, dopo aver fallito clamorosamente il primo match point, Djokovic ringrazia l'errore non forzato di Fritz per chiudere sull'8-6, volando in finale e portandosi ancora una volta ad un match da un risultato storico.