Djokovic: "Il farmaco ha funzionato. Se avessi perso il 2° set, mi sarei potuto ritirare"

ALCARAZ: "NON DICO ABBIA FATTO LO SHOW, MA..."

Carlos Alcaraz ha commentato la sconfitta contro Novak Djokovic in conferenza stampa e ha lanciato una frecciatina al rivale, che ha chiesto il medical time-out sul 4-5 del primo set. "Non dico che abbia fatto lo show, ma nel secondo set sembrava avere problemi e nel terzo e quarto non aveva più nulla. Non credo che si sarebbe ritirato se avesse perso il secondo set. Un tennista che pensa al ritiro non gioca il terzo e il quarto set come ha fatto lui". Sulla partita: "L'ho lasciato tornare in partita. È l'errore più grande che abbia mai fatto. Ho visto che aveva un po' di difficoltà nel muoversi. Nel secondo set avrei dovuto giocare meglio, spingerlo di più, spingerlo al limite, e non l'ho fatto. Poi ha iniziato a giocare meglio, ad alto livello. Con lui a quel livello è molto difficile. Penso di aver avuto le mie possibilità. È stata una partita molto equilibrata. Penso che la maggior parte dei punti importanti li abbia fatti lui. E quando è così, è difficile trovare la strada". Sulla difficoltà di giocare contro un tennista non al meglio fisicamente: “Quando vedi qualcuno che fa un po' fatica fisicamente, è come se non giocassi allo stesso livello. Sembra che sia più facile. Allo stesso tempo, nella tua mente stai pensando: okay, non devo commettere errori. Probabilmente non stai colpendo la palla nello stesso modo in cui facevi prima. Penso che sia tutto. Ha fatto ottimi scatti. Ha iniziato a giocare in modo più aggressivo, cercando di non muoversi troppo nel secondo set. Successivamente è stato molto difficile superare questo problema".