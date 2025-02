Novak Djokovic torna a Doha dopo l'infortunio agli Australian Open: "Sogno il titolo ATP numero 100"

Una sfida che esalta Djokovic che, come raccontato in un'intervista rilasciata al sito serbo Vijesti, ha recuperato al meglio dall'infortunio: "Lo strappo al muscolo è guarito quasi al 100%. Ho il via libera dal team medico che mi consente di allenarmi, di prepararmi. Il torneo di Doha è previsto tra sette giorni, quindi sto rispettando il programma - ha sottolineato il numero 6 della classifica ATP -. Grazie a Dio, sono riuscito a riprendermi rapidamente. Ultimamente ho avuto un po' più di infortuni rispetto ai primi 15 anni della mia carriera. Probabilmente arriva con l'età, ma il mio corpo mi ascolta ancora, ho ancora un desiderio ardente di raggiungere nuovi obiettivi. Ecco perché spero di vincere, sia la prossima settimana a Doha che durante il resto della stagione".