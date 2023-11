Coppa Davis, Djokovic: "Colpa mia, grande delusione. Bravo Sinner"

coppa davis

Il tennista serbo dopo la semifinale persa con l'Italia: "Sarà difficile da digerire, mia la responsabilità dei tre match point consecutivi falliti"

Coppa Davis, Italia-Serbia: Sinner-Musetti contro Djokovic-Kecmanovic



































La Serbia contro l'Italia perde il doppio decisivo per andare in finale di Coppa Davis e Novak Djokovic non può non pensare a come sarebbe potuta andare diversamente chiudendo il match singolare contro Jannik Sinner: "Ho avuto tre match point consecutivi, sono andato veramente vicino a vincere ma ho perso ed è mia responsabilità. Sarà difficile da digerire, per me è stata una settimana importantissima e i miei pensieri erano sempre rivolti alla nazionale".

"Ho sprecato tre match point, è colpa mia" dice Nole dopo la sconfitta nel doppio contro gli Azzurri: "Siamo molto delusi, per me è un grande onore rappresentare il mio Paese ma non è andata come volevamo. Quando perdi con e per la tua nazionale fa ancora più male".

Il numero uno al mondo rende comunque onore a Sinner: "Bravo, gli faccio le mie congratulazioni. Non penso di aver fatto particolari errori nel singolare, lui ha servito molto bene. Non mi ha sorpreso il suo diritto, conosco bene le sue qualità, è uno tra i migliori del circuito".

