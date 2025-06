Leggende dello sport e della montagna a Cervino CineMountain

Sci di fondo e alpinismo, uomini e donne diventati delle leggende: questi alcuni degli ingredienti della 28/a edizione del Cervino CineMountain, in programma a Breuil Cervinia e Valtournenche, dal 26 luglio al 2 agosto 2025. Il festival del cinema di montagna più alto d'Europa, tra i principali festival internazionali del settore, si apre quest'anno con una nuova immagine simbolica: un ombrellone chiuso, le cui pieghe gialle e bianche evocano la sagoma di una montagna. Ideata dallo Studio Macioce, l'immagine rappresenta la montagna come rifugio e spazio mentale, un invito all'esplorazione personale e collettiva. Tra gli appuntamenti più attesi, la serata "Fino in fondo", in programma mercoledì 30 luglio, vedrà protagonisti cinque icone dello sci di fondo italiano: Marco Albarello, Silvio Fauner, Manuela Di Centa, Arianna Follis e Stefania Belmondo. Un altro momento di rilievo sarà l'omaggio a Marco Camandona, alpinista valdostano che ha recentemente completato la salita di tutti i 14 Ottomila senza ossigeno supplementare. Camandona è anche attivo in ambito umanitario con la sua Onlus Sanonani, impegnata in progetti educativi in Nepal.