Djokovic, a rischio anche il Roland Garros: "Torneo solo per vaccinati"

TENNIS

Il governo di Parigi mette in chiaro le modalità per partecipare e anche Roma si adegua: "Dovrà essere in regola"

E' iniziato davvero male il 2022 di Novak Djokovic e anche il resto dell'anno non promette bene. Mentre il campione serbo sta facendo ritorno a Belgrado su un aereo partito nella notte italiana da Dubai, il mondo del tennis si interroga sul futuro. Dopo l'esclusione dagli Australian Open causa cancellazione del visto per non essere vaccinato contro il Covid, Nole rischia di dover saltare altri tornei.

Vedi anche Tennis Tennis, niente Open per Djokovic: espulso dall'Australia. "Rispetto la sentenza" Come ad esempio il Roland Garros. Il padre di Djokovic aveva dato appuntamento proprio a Parigi, ma dalla Francia arriva la notizia che il governo chiederà a tutti i presenti, giocatori e pubblico compresi, di essere completamente vaccinati. Un bel gaio per il numero uno mondiale se non cambierà idea da qui a fine maggio.

Vedi anche Tennis Caso Djokovic, l'Atp: "Fine di una serie di eventi deplorevoli, ma è una sconfitta per il tennis" Situazione più o meno identica a quella che Djokovic troverà a Roma per gli Internazionali d'Italia. Il direttore del torneo, Sergio Palmieri, non farà eccezioni per Nole. "Se parteciperà agli Internazionali dipende da lui, se si iscrive noi staremo alle regole. Se arrivano giocatori in regola non avremo nessun problema e nessun motivo per non accettarlo", ha detto a Radio Anch'io Sport. Aggiungendo poi: "E' un personaggio controverso che prende delle posizioni rischiando in prima persona. Il fatto che non è un esempio per i giovani che si avvicinano a questo sport è assolutamente vero, non ha raggiunto in questo Federer e Nadal".

Vedi anche Tennis Il papà di Djokovic attacca: "Messi 50 proiettili nel petto di Nole" "Con lui - ha ricordato il direttore degli Internazionali - ho un rapporto di lunga data, è una persona diversa da quello che può sembrare. Ha un carattere molto forte, io gli avrei consigliato di guardare non all'immediato ma al suo futuro. Ha un carattere fortissimo, supererà anche questo ostacolo".