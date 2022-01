Caso Djokovic, l'Atp: "Fine di una serie di eventi deplorevoli, ma è una sconfitta per il tennis"

CASO DJOKOVIC

"È necessario piu' tempo per fare il punto sui fatti e per trarre gli insegnamenti da questa situazione"

Dopo la decisione della Corte Federale australiana sul caso Djokovic, tocca all'Atp fare il punto della situazione e tirare le prime conclusioni. "La decisione odierna di confermare la cancellazione del visto australiano di Novak Djokovic segna la fine di una serie di eventi profondamente deplorevoli - si legge in una nota -. Devono essere rispettate le decisioni delle autorità giudiziarie in materia di salute pubblica". Getty Images

"È necessario piu' tempo per fare il punto sui fatti e per trarre gli insegnamenti da questa situazione indipendentemente da come è stato raggiunto questo punto - si legge ancora nel test -. Novak è uno dei più grandi campioni del nostro sport e la sua assenza dagli Australian Open è una sconfitta per il gioco". "Sappiamo quanto siano stati turbolenti gli ultimi giorni per Novak e quanto volesse difendere il suo titolo a Melbourne - conclude il comunicato dell'Atp, che continua a raccomandare vivamente la vaccinazione a tutti i giocatori -. Gli auguriamo ogni bene e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo".