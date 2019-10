Cori Gauff nuova stella del tennis: a 15 anni vince il primo torneo Wta ​​​​​​

Cori Gauff è il nuovo prodigio del tennis mondiale. La tennista americana ha vinto a 15 anni il suo primo titolo Wta, diventando la più giovane vincitrice nel circuito maggiore dal 2004. A Linz la giovane campionessa di Atlanta ha battuto in finale la lettone Jelena Ostapenko in tre set per 6-3, 1-6, 6-2. Un risultato eccezionale, reso ancora più incredibile dal fatto ha potuto partecipare al torneo solo come lucky-loser. In classifica Coco passa dal numero 110 al 70.