Gli Azzurri arrivano all'appuntamento decisivo dopo aver superato nei quarti di finale la Corea del Sud e in semifinale la Repubblica Ceca, imponendosi in entrambi i casi per 2-1 al termine del doppio decisivo. Il trascinatore della spedizione bolognese è finora Lorenzo Musetti, ancora imbattuto in questa Final Eight dopo aver vinto sia il proprio singolare contro Jakub Mensik sia il doppio di semifinale al fianco di Andrea Vavassori al tie-break del terzo set contro Machac e Lehecka. Capitan Volandri valuta dunque le scelte per il secondo singolare tra Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Luciano Darderi.