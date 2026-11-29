Italia in finale di Coppa Davis, esplode la gioia azzurra
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Bologna si prepara a vivere un pomeriggio storico: oggi, domenica 29 novembre 2026, l’Italia affronta la Spagna nell’atto conclusivo delle Finals di Coppa Davis. La nazionale guidata da Filippo Volandri scende sul cemento emiliano con l’obiettivo di conquistare il quarto titolo consecutivo, mentre gli iberici di capitan David Ferrer - al suo ultimo impegno sulla panchina della selezione spagnola - cercano il riscatto dopo la sconfitta subita dodici mesi fa sullo stesso palcoscenico.
La finale odierna rappresenta il quindicesimo confronto diretto nella storia della Coppa Davis tra le due nazionali, con un bilancio complessivo che vede gli Azzurri in vantaggio per 8 vittorie a 6. L’incrocio più recente risale proprio alla finale del 23 novembre 2025, vinta dall’Italia per 2-0 grazie ai successi in singolare di Matteo Berrettini su Pablo Carreño Busta e di Flavio Cobolli su Jaume Munar.
I numeri della sfida certificano un traguardo statistico che mancava nel tennis mondiale da trentasette anni: era infatti dal biennio 1988-1989, quando la Germania Ovest superò per due volte la Svezia, che due nazionali non si ritrovavano l'una contro l'altra in finale in due edizioni consecutive. Sul piano dell'albo d'oro, l'Italia disputa oggi l'undicesima finale della propria storia, la quarta di fila, e insegue la quinta Insalatiera, mentre la Spagna tocca quota dodici finali puntando al settimo trofeo.
Gli Azzurri arrivano all'appuntamento decisivo dopo aver superato nei quarti di finale la Corea del Sud e in semifinale la Repubblica Ceca, imponendosi in entrambi i casi per 2-1 al termine del doppio decisivo. Il trascinatore della spedizione bolognese è finora Lorenzo Musetti, ancora imbattuto in questa Final Eight dopo aver vinto sia il proprio singolare contro Jakub Mensik sia il doppio di semifinale al fianco di Andrea Vavassori al tie-break del terzo set contro Machac e Lehecka. Capitan Volandri valuta dunque le scelte per il secondo singolare tra Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Luciano Darderi.
Dall'altra parte della rete, la Spagna si presenta al completo forte del ritorno in squadra di Carlos Alcaraz. La formazione iberica ha raggiunto la finale eliminando prima l'Austria ai quarti e poi la Gran Bretagna in semifinale con un netto 2-0 firmato da Rafael Jodar su Cameron Norrie e dallo stesso Alcaraz su Arthur Fery. Anche gli scontri diretti individuali nel circuito ATP confermano l'equilibrio e le insidie della sfida: qualora venissero confermati gli incroci delle semifinali, Lorenzo Musetti partirebbe sotto 0-2 nei precedenti contro Rafael Jodar (vittorioso quest'anno a Washington e Montréal), così come Flavio Cobolli insegue la prima affermazione contro Alcaraz dopo i due successi dello spagnolo al Roland Garros 2023 e alle ATP Finals di Torino. Per l'eventuale doppio di spareggio la Spagna può inoltre contare su uno specialista d'esperienza come Marcel Granollers oltre allo stesso numero uno iberico.
La sfida tra Italia e Spagna inizia oggi alle ore 15:00 alla BolognaFiere Arena. Il programma prevede in apertura il match tra i numeri due delle rispettive selezioni, seguito dalla sfida tra i numeri uno e, in caso di parità sull'1-1, dal doppio decisivo. Le formazioni ufficiali vengono comunicate dai due capitani un'ora prima dell'inizio degli incontri.
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