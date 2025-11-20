Coppa Davis: la Spgna supera 2-1 la Repubblica Ceca e va in semifinale

Nel doppio Granollers e Martinez hanno avuto la meglio con un 7-6 7-6 su Machac e Mensik, regalando alla Spagna la semifinale, dove affronterà, sabato, la vincente della sfida di Argentina-Germania che prenderà il via alle 17. Già definita, invece, l'altra semifinale, nella parte alta del tabellone, con la sfida fra Italia e Belgio in programma per domani.