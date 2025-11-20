Logo SportMediaset

Seguici anche su

Tennis
COPPA DAVIS

Coppa Davis: la Spgna supera 2-1 la Repubblica Ceca e va in semifinale

Il quarto di finale si è deciso nell'ultimo match di doppio

20 Nov 2025 - 16:55

Ci sono voluti due tie break alla Spagna per avere ragione della Repubblica Ceca nel decisivo doppio dei quarti di finale di coppa Davis: la Spagna, pur orfana di Alcaraz, approda così alle semifinali. Nel primo singolare Mensik aveva sconfitto Carreno Busta 7-5, 6-4, siglando il primo punto per la Repubblica Ceca, mentre nel secondo singolare Munar aveva portato la Spagna in parità sconfiggendo Lehecka 6-3-, 6-4.

Nel doppio Granollers e Martinez hanno avuto la meglio con un 7-6 7-6 su Machac e Mensik, regalando alla Spagna la semifinale, dove affronterà, sabato, la vincente della sfida di Argentina-Germania che prenderà il via alle 17. Già definita, invece, l'altra semifinale, nella parte alta del tabellone, con la sfida fra Italia e Belgio in programma per domani.

Berrettini e Cobolli portano l'Italia in semifinale di Coppa Davis

coppa davis

