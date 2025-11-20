Logo SportMediaset

GV60 Magma, il debutto che segna il futuro di Genesis tra lusso e performance

Genesis inaugura una nuova era del proprio percorso svelando GV60 Magma, il primo modello di serie ad alte prestazioni del marchio: un manifesto che anticipa il futuro premium sportivo della Casa coreana

di Simone Redaelli
20 Nov 2025 - 18:07
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Genesis apre un nuovo capitolo della propria identità presentando GV60 Magma, il primo modello di serie sviluppato per incarnare la filosofia del “premium ad alte prestazioni”. Svelata al Circuit Paul Ricard, la vettura interpreta in chiave matura ed elegante la sportività secondo il marchio, combinando un design più largo e basso rispetto alla GV60 standard, cerchi forgiati da 21 pollici, paraurti dedicati e una specifica aerodinamica che ne definisce la presenza su strada.

Genesis GV60 Magma: debutto in grande stile per l'Europa

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Interni racing
All’interno spiccano materiali raffinati come il Chamude, cuciture arancioni che riprendono l’identità Magma e un’impostazione incentrata sulla concentrazione del guidatore, con un quadro strumenti dedicato che cambia configurazione attivando la modalità Magma. Il sistema digitale offre funzioni pensate per la guida sportiva, tra cui il Virtual Gear Shift che simula le sensazioni di un cambio tradizionale, la modalità Drift e il controllo della temperatura della batteria per massimizzare le prestazioni.
Super potente
Due motori elettrici garantiscono fino a 650 CV con funzione Boost e una velocità massima di 264 km/h, mentre il Launch Control permette alla GV60 Magma di raggiungere i 200 km/h in poco più di dieci secondi. Le sospensioni ricalibrate, i freni potenziati e la cura maniacale per la rigidità e la precisione di risposta completano un progetto che punta a un controllo assoluto, senza rinunciare al comfort e alla silenziosità tipici del brand.
Un brand in espansione
GV60 Magma è solo il primo tassello di un programma sviluppato negli anni attraverso concept e prototipi, destinato ad ampliarsi con nuovi modelli. Genesis arriverà in Italia nella primavera del 2026 con una rete di vendita selezionata, un’ampia struttura di assistenza e una gamma che comprenderà i SUV GV60 e GV70 e la berlina G80, inaugurando così una nuova presenza nel panorama premium europeo.

genesis
genesis gv60 magma
genesis gv60

