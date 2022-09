Coppa Davis, Italia-Svezia 1-0: Berrettini batte Elias Ymer in due set

COPPA DAVIS

Inizia nel migliore dei modi l'ultima sfida dei gironi per gli azzurri, già qualificati ai quarti di finale: il romano regola il rivale con un doppio 6-4

Buona la prima per l'Italia, che disputa l'ultima sfida della fase a gironi della Coppa Davis contro la Svezia: Matteo Berrettini, chiamato ad aprire le danze, regola in due set Elias Ymer. Lo scandinavo prova a reggere il colpo in entrambi i set, ma il romano riesce ad avere sempre lo sprint decisivo e vince con un doppio 6-4 in 1h15'. Ora toccherà a Jannik Sinner contro Mikael Ymer. Gli azzurri sono già qualificati ai quarti.

BERRETTINI VS E. YMER 6-4 6-4

Inizia nel migliore dei modi l'ultima sfida della fase a gironi di Coppa Davis, con l'Italia già qualificata ai quarti dallo scorso match. Contro la Svezia tocca subito a Matteo Berrettini, che affronta Elias Ymer e lo regola con un doppio 6-4 in 1h15'. Il romano parte al rallentatore, con lo scandinavo che lotta punto su punto e si porta in vantaggio sul 4-3. Nel momento decisivo, però, Berrettini alza i ritmi e rimonta fino allo scatto decisivo: un break di 3-0 vale il 6-4 finale e la vittoria nel primo set. Stesso copione nel secondo parziale, decisivo per la vittoria azzurra: Ymer parte ad altissimo ritmo, Berrettini osserva e sorpassa. Il 4-2 dell'azzurro è il preludio ad un rush finale che porta al 6-4 conclusivo. Basta 1h15' di gioco per il vantaggio dell'Italia, che cerca di chiudere a punteggio pieno.