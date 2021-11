Coppa Davis, Italia-Stati Uniti 2-0: Sonego batte Opelka, Sinner annienta Isner

COPPA DAVIS

Lorenzo supera 6-3, 7-6 (4) il gigante americano, l’altoatesino mette a segno un devastante 6-2, 6-0

Esordio da sogno per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner in Coppa Davis e l’Italia si porta sul 2-0 ipotecando la sfida del girone E contro gli Stati Uniti. A Torino, Sonego supera 6-3, 7-6 (4) Reilly Opelka giocando una partita perfetta davanti al pubblico di casa sua, mentre Sinner distrugge letteralmente John Isner con un netto 6-2, 6-0. Nel terzo match di giornata, Fabio Fognini e Simone Bolelli inseguono il tris in doppio contro Ram e Sock. Getty Images

SONEGO-OPELKA 2-0

Non poteva esserci esordio migliore per Lorenzo Sonego in Coppa Davis: l’azzurro, davanti al pubblico della sua Torino (città in cui è nato) regala il primo punto all’Italia nella sfida contro gli Stati Uniti, valida per il girone E della competizione. Grande prova di Sonego che riesce a disinnescare le bordate del gigante Reilly Oplelka (2 metri e 11 di altezza) con il punteggio di 6-3, 7-6 (4). Nel primo set la svolta arriva nel settimo gioco, quando Opelka ha una palla break ma Sonego riesce ad annullarla tenendo poi il turno di servizio. A quel punto l’americano sente il contraccolpo dell’occasione non sfruttata e nel game successivo commette un paio di errori a rete che regalano il break all’azzurro, poi Sonego serve benissimo e chiude 6-3 il primo set. Sonego è carico ed esalta il pubblico, Opelka però torna a servire benissimo e dopo aver annullato una palla break nel settimo gioco riesce a issarsi fino al tie break: qui l’azzurro però non sbaglia nulla e riesce a chiudere il tie break per 7-4. “Un’emozione incredibile, l’esordio che sognavo nella mia Torino, sono davvero contento” le parole di Sonego a fine match.

SINNER-ISNER 2-0

Devastante Jannik Sinner all’esordio in Coppa Davis: come Sonego, anche l’altoatesino mette a segno una prestazione perfetta contro il malcapitato John Isner, veterano del circuito costretto a soccombere con un nettissimo 6-2, 6-0 sotto i colpi di un ispiratissimo Sinner. Nel primo set il 20enne azzurro non lascia scampo all'avversario con un doppio break: nonostante la potenza al servizio dell’americano, l’altoatesino riesce a rispondere benissimo e allo stesso tempo a tenere facilmente i turni di servizio. Il 6-2 finale è senza appello e nel secondo parziale la musica non cambia, anzi il break a favore dell’azzurro nel primo gioco spiana la strada a Sinner, che salva tre palle consecutive del contro break e a quel punto si avvia a un facile trionfo addirittura per 6-0. Prestazione davvero superba per Sinner emozionato a fine partita: “Lavoriamo per partite come questa, giocare in casa è bellissimo e continuiamo a sognare. Siamo un bellissimo gruppo”.