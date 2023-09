Tennis, Coppa Davis: vincono Arnaldi e Sonego, Italia sul 2-0 e già qualificata a Malaga  

COPPA DAVIS

Il ligure regola Leo Borg e manda gli azzurri alle Finals, poi Lorenzo supera Ymer 6-4, 6-4

© Getty Images La vittoria del Canada sul Cile per 2-1 ha consegnato all’Italia la possibilità di passare il turno ed approdare alla Final Eight di Malaga anche con un solo scontro vinto nella sfida di oggi contro la Svezia. Alla Unipol Arena, la prima opportunità è subito sfruttata da Matteo Arnaldi, che batte Leo Borg con il punteggio di 6-4, 6-3. Sonego vince contro Ymer l’altro singolare con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e ventisei minuti.

ARNALDI-BORG 6-4, 6-3

Tempo di Italia-Svezia, ultimo e decisivo appuntamento del girone A di Coppa Davis: Matteo Arnaldi si gioca contro il figlio d’arte Leo Borg la prima chance di qualificazione italiana alla Final Eight di Malaga. L’avvio è subito in salita, con il break dello scandinavo al terzo game che chiama la reazione del ligure, bravo a recuperare tre giochi dopo per il 3-3. Il set procede sui fili dell’equilibrio fino al 5-4, quando l’azzurro si costruisce due set point sul turno di battuta dell’avversario, che con un doppio fallo gli consegna il primo parziale. Partita non entusiasmante, giocata tra alti e bassi da entrambi i protagonisti, che però vede ancora uscire alla distanza il numero 47 del mondo, abile a procurarsi quattro palle break per il 5-3, che arriva all’ultimo tentativo. Serve così per il match Arnaldi e chiude l’incontro al terzo match point utile (dopo un’ora e ventuno minuti), decretando la qualificazione dell’Italia alle finali.

SONEGO-YMER 6-4, 6-4

Il torinese sfida il numero 175 del circuito ATP Ymer nel secondo match singolare. Ottimo avvio di Lorenzo, che trova immediatamente il break e si porta avanti. La risposta dello svedese non si fa attendere ed arriva poco dopo il controbreak del 2-2. Reagisce Sonego nel turno successivo e si riprende il vantaggio alla seconda occasione del gioco, gestendo poi con crescente qualità fino al termine del set, chiuso sul 6-4. Nel secondo parziale è Ymer ad avere la prima doppia chance per un break nel quarto game, con il numero 38 del mondo che regala il 3-1 all’avversario ingenuamente. Come accaduto in precedenza, arriva subito il controbreak dell'iitaliano, che torna sui livelli della sfida al Cile ed apre un parziale di quattro giochi consecutivi, portandosi sul 5-3. Si resta sul servizio fino al termine dell’incontro, sancito dal secondo 6-4 che chiude la pratica dopo un’ora e ventisei minuti.