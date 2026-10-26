TENNIS

Tennis: ranking ATP, Sinner numero 1 per la 95.a settimana ma Zverev pronto al sorpasso

Il tedesco è impegnato questa settimana nell'ATP 500 di Vienna

26 Ott 2026 - 10:02
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Jannik Sinner resta numero uno del mondo per la settimana numero 95 ma il sorpasso da parte di Alexander Zverev in testa al ranking ATP  è ormai questione di tempo. Il tedesco è impegnato questa settimana nell'ATP 500 di Vienna. Se il tedesco dovesse raggiungere i quarti, avrebbe la certezza di diventare il numero 1 del mondo per la prima volta in carriera il 2 novembre. Campione quest'anno al Roland Garros e allo US Open, Zverev si è già assicurato il riconoscimento di numero 1 del mondo di fine anno ed è sicuro di diventare il secondo tedesco numero 1 del mondo dopo Boris Becker nel 1991. Sarà inoltre il trentesimo giocatore a chiudere una stagione in vetta al ranking Atp. C'è una sola variazione in Top 10. Grazie alla semifinale raggiunta a Bruxelles, Arthur Fils guadagna due posizioni e raggiunge il nuovo best ranking alla numero 8. 

 L'Italia mantiene otto giocatori in Top 100. Alle spalle di Sinner rimangono, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, Flavio Cobolli (n.6), Luciano Darderi (23) e Lorenzo Musetti (26). Il carrarino ha guadagnato 250 punti grazie al titolo vinto a Lione, il primo in quattro anni, ma non ha migliorato la posizione in classifica perché sono contemporaneamente usciti dalla sua classifica i 180 conquistati con la semifinale dell'anno scorso a Vienna. L'unico Top 100 italiano a guadagnare posizioni rispetto alla precedente classifica è Mattia Bellucci (n. 66, +2). Se si guarda ai primi 20 italiani nel ranking, spicca il balzo in avanti di Filippo Romano, che al Match Ball Firenze Country Club ha conquistato il suo primo titolo Challenger. Grazie alla vittoria nella finale della prima edizione del Banca Mediolanum Florence Open, in finale su Michele Ribecai, il 21enne di Sarzana guadagna 58 posizioni e debutta in Top 250: è numero 243 del mondo vicinissimo alle posizioni che valgono un posto nelle qualificazioni del prossimo Australian Open.

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