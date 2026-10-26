Tennis: ranking ATP, Sinner numero 1 per la 95.a settimana ma Zverev pronto al sorpasso

L'Italia mantiene otto giocatori in Top 100. Alle spalle di Sinner rimangono, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, Flavio Cobolli (n.6), Luciano Darderi (23) e Lorenzo Musetti (26). Il carrarino ha guadagnato 250 punti grazie al titolo vinto a Lione, il primo in quattro anni, ma non ha migliorato la posizione in classifica perché sono contemporaneamente usciti dalla sua classifica i 180 conquistati con la semifinale dell'anno scorso a Vienna. L'unico Top 100 italiano a guadagnare posizioni rispetto alla precedente classifica è Mattia Bellucci (n. 66, +2). Se si guarda ai primi 20 italiani nel ranking, spicca il balzo in avanti di Filippo Romano, che al Match Ball Firenze Country Club ha conquistato il suo primo titolo Challenger. Grazie alla vittoria nella finale della prima edizione del Banca Mediolanum Florence Open, in finale su Michele Ribecai, il 21enne di Sarzana guadagna 58 posizioni e debutta in Top 250: è numero 243 del mondo vicinissimo alle posizioni che valgono un posto nelle qualificazioni del prossimo Australian Open.