Coppa Davis 2023: Italia nel girone con Canada, Svezia e Cile

La Coppa Davis 2023 prende forma e l'Italia, che disputerà la fase a gironi all'Unipol Arena di Bologna dal 12 al 17 settembre, sfiderà Canada, Cile e Svezia. Un'occasione di rivincita per gli azzurri, sconfitti in semifinale nell'ultima edizione proprio dai nordamericani, nella strada che porta alle Finals di Malaga di fine novembre, dal 21 al 26, in cui si sfideranno le due nazionali qualificate per ogni girone.