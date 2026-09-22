Coppa Davis, Binaghi: "Il poker sarebbe un'impresa titanica"

Ripetersi la quarta volta, ha concluso Binaghi, "credo che sarebbe un'impresa titanica. Ma noi, il nostro capitano, i nostri giocatori come al solito sono qua per vincere e credo di poter dire, come avete visto con i vostri occhi l'anno scorso e durante tutta l'annata, che non lesineranno le energie e faranno ancora di più di quello che è nelle loro possibilità per cercare di vincere ancora una volta". Rispondendo poi alle domande dei giornalisti, Binaghi ha sottolineato come la Federazione Italiana Tennis e Padel abbia continuato a lavorare in questi anni di grandissime soddisfazioni. "Non ci siamo lasciati andare dopo i grandi successi di questi anni, continuiamo a investire sul medio e sul lungo periodo - ha detto -. Siamo consapevoli di avere due grandi capitani, Garbin e Volandri, che sono riusciti a costruire due generazioni di giocatrici e giocatori straordinari sul piano sportivo e umano. E' una garanzia perché qualche altro risultato eccezionale nei prossimi anni possa far ancora appassionare milioni di italiani".