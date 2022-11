Coppa Davis, Berrettini sogna il Canada: "Sto recuperando. Miracolo? Vediamo"

COPPA DAVIS

Il tennista romano ci spera: "Oggi ho fatto il miglior allenamento da quando mi sono fatto male"

Matteo Berrettini potrebbe essere l'arma in più dell'Italia nella semifinale di Coppa Davis contro il Canada. E' stato lo stesso tennista romano a non escludere un suo clamoroso recupero. "Sto recuperando molto velocemente. Oggi ho fatto il miglior allenamento da quando mi sono fatto male. La squadra sta benissimo, ieri hanno giocato tutti in maniera pazzesca - ha spiegato in conferenza stampa -. Sono contentissimo che stia andando così. Se fosse per me giocherei pure con una gamba sola, ma poi bisogna essere oggettivi e fare il meglio per la squadra. Miracolo? Vediamo".

Assente in campo per via dell'infortunio a un piede, Berrettini ha seguito dagli spalti la sfida contro gli Stati Uniti, incitando i propri compagni Sonego e Musetti prima e il doppio Fognini-Bolelli poi, dispensando preziosi suggerimenti. Un chiaro segnale della compattezza del gruppo creato da Filippo Volandri, più forte delle assenze di Sinner e dello stesso Berrettini, che ora sogna di poter scendere in campo contro il Canada dell'amico fraterno Felix Auger-Aliassime. "Quando un anno e mezzo fa Volandri mi ha chiamato per iniziare questo nuovo progetto mi ha detto che la cosa fondamentale è creare un gruppo - ha spiegato Berrettini in conferenza stampa -. E io ho condiviso fin da subito la sua visione. Secondo me in Davis, e ieri lo abbiamo dimostrato, quella è la cosa più importante. Quindi quando mi sono reso conto che ero in ritardo con la preparazione per essere qui, ho detto vorrei esserci lo stesso perché secondo me posso dare il mio contributo e l'anno scorso soffrivo il triplo". La scelta definitiva spetta al capitano Volandri.

