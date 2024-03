Coppa Davis 2024: Italia ai gironi con Olanda, Belgio e Brasile

TENNIS

Gli Azzurri campioni in carica cominceranno a difendere il titolo dal 10 al 15 settembre a Bologna

© Getty Images Saranno Olanda, Belgio e Brasile le avversarie dell'Italia nella fase a gironi della Coppa Davis 2024. È questo l'esito del sorteggio svolto negli uffici dell'ITF a Londra, con l'Italia di Filippo Volandri, reduce dallo storico trionfo di Malaga dello scorso novembre, pronta a tornare in campo dal 10 al 15 settembre all'Unipol Arena di Bologna. Un girone alla portata di Sinner e compagni che puntano alle Final Eight in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga.

L'Italtennis ritrova l'Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga. Poi sfiderà il Brasile dopo 31 anni (l'ultimo confronto nel 1993, vinto 4-1 a Modena) e il Belgio dopo 7 anni (nel 2017 gli azzurri persero 3-2 nei quarti a Charleroi).

COPPA DAVIS 2024: TUTTI I GIRONI

Girone A (Bologna): Italia, Olanda, Belgio, Brasile

Girone B (Valencia): Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

Girone C (Zhuhai): Germania, Stati Uniti, Slovacchia, Cile

Girone D (Manchester): Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina

DATE E REGOLAMENTO

La fase a gironi si giocherà dal 10 al 15 settembre in quattro città: Bologna (Italia), Manchester (Gran Bretagna), Valencia (Spagna) e Zhuhai (Cina). La formula prevede per ogni sfida la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al meglio dei due set su tre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento di qualificheranno alle finali, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga con tabellone a eliminazione diretta. Il sorteggio della Final 8 di Malaga verrà effettuato a settembre.

