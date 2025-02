Caso Sinner, portavoce Wada: "Chiediamo una sospensione di uno o due anni"

Una questione molto delicata, che richiama il caso Sinner, è la gestione delle sostanze a basso dosaggio: verranno cambiate le regole in tal senso? "La questione della possibile contaminazione è reale e la Wada se ne sta occupando. Nel corso degli anni, i limiti minimi di segnalazione per varie sostanze sono stati adeguati per garantire equità agli atleti che ingeriscono involontariamente una sostanza proibita, e insieme protezione da coloro che vorrebbero imbrogliare. Posso confermare che nell'ambito della revisione in corso del Codice mondiale antidoping si stanno esaminando le norme relative alla contaminazione".



Secondo alcuni la questione del basso dosaggio può servire a mascherare l'uso di altre sostanze: "È risaputo che alcune sostanze possono essere assunte allo scopo di mascherare l'ingestione di altre. È importante, quindi, che tali agenti mascheranti siano presenti nell'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti".



Infine, Fitzgerald ribadisce l'indispensabilità della responsabilità oggettiva nel tracciare una linea di demarcazione tra la responsabilità di un atleta e ciò che accade nella sua squadra: "Senza quel principio non ci sarebbe alcun antidoping e i drogati vincerebbero. Se un atleta positivo a una sostanza proibita non dovesse spiegare da dove proviene, o come è entrata nel suo organismo, sarebbe fin troppo facile per chi ha imbrogliato sfuggire a sanzioni significative".