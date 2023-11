Caso Parigi-Bercy, il "sindacato" dei giocatori dalla parte di Sinner

TENNIS

Dopo il ritiro dell'altoatesino, scendono in campi i colleghi della Ptpa con un comunicato: "Uniti per affrontare questioni come la programmazione degli incontri"

Con un messaggio sul suoi canali social, la Professional tennis players association, il "sindacato" dei giocatori fondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, si è schierato dalla parte di Jannik Sinner, in merito al suo ritiro durante il torneo di Parigi-Bercy. "Dopo 24 ore estremamente complesse Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Rolex Paris Masters. E' più importante che mai per i giocatori avere una voce sola per affrontare questioni come la programmazione degli incontri", la nota.

Vedi anche Tennis Sinner abbandona Parigi-Bercy: polemiche per il match notturno con McDonald L'altoatesino ha chiuso il suo match d'esordio, al secondo turno, alle 2.36 del mattino di giovedì e avrebbe dovuto giocare l'ottavo di finale non prima delle 17, meno di quindici ore dopo. Ma intorno alle 14 è arrivata l'ufficialità del suo ritiro dall'ultimo Masters 1000 della stagione. Il canadese Pospisil, uno dei fondatori dell'associazione, ha ricordato un caso del 2018 che lo ha coinvolto direttamente e più pesantemente sempre a Bercy. Dopo la vittoria su Dusan Lajovic in tre set, si è ritirato dopo aver perso al tie-break il primo parziale contro Paire per un'infortunio alla schiena nell'area del disco, la stessa dove già aveva sofferto un problema nel 2014. "Il disco si è gonfiato, c'è stata una piccola frattura e una brutta infiammazione del nervo" diceva allora. "Ho finito di giocare a mezzanotte e 45 e il giorno dopo mi hanno rimandato in campo alle 13 - ha scritto su Twitter commentando la programmazione del torneo e la decisione di Sinner - . Non sto scherzando. Mi hanno detto che è dentro le regole". Dopo quell'infortunio, sarebbe tornato in campo solo nove mesi dopo, a luglio del 2019.

Parlando di programmazione, la Ptpa ha fatto riferimento anche al precedente del WTA 1000 di Montreal dello scorso agosto prendendo come riferimento la schedule di Elena Rybakina, anche se sarebbe stato ancora più appropriato parlare della finalista Liudmila Samsonova. Rybakina ha concluso il quarto di finale contro Daria Kasatkina alle 2.55 del mattino del sabato dopo aver servito per il match sia nel secondo sia nel terzo set. In semifinale ha affrontato Samsonova, che il venerdì ha giocato due partite in un giorno, a causa della pioggia che aveva rallentato il programma.