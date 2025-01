Australian Open Opening Week, Jannik Sinner sconfigge in due set il greco Stefanos Tsitsipas

"Il momento in cui ho capito di avere un servizio mostruoso? Vorrei fosse così nelle partite vere e non solo nelle esibizioni. Credo che la partita sia stata divertente, le condizioni non sono semplici, la palla vola, molto rapida: le chiavi sono la prima palla dopo il servizio - ha spiegato Sinner nel dopo-partita -. E poi Stefanos mi ha fatto qualche regalo di Natale nel secondo set. Partite non semplici al primo turo? Alla fin fine ogni giornata è diversa. Jarry ha un gran servizio, dovrò far partire il più in fretta possibile lo scambio ma ho delle belle sensazioni".