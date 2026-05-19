Maran e Maldera, non siete soli: da Lippi a Capello, tutti i ct italiani all'estero. Anche in Nepal e Lettonia

© Getty Images | Rolando Maran - Dal 19 maggio 2026 è l'allenatore dell'Albania. Prima di lui, sulla panchina delle "Aquile" si sono seduti altri quattro italiani: Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2011-2017), Christian Panucci (2017-2019) e Edy Reja (2019-2022)
© Getty Images | Rolando Maran - Dal 19 maggio 2026 è l'allenatore dell'Albania. Prima di lui, sulla panchina delle "Aquile" si sono seduti altri quattro italiani: Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2011-2017), Christian Panucci (2017-2019) e Edy Reja (2019-2022)