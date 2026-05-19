Dieci SONO IN CARICA Maran e Maldera, non siete soli: da Lippi a Capello, tutti i ct italiani all'estero. Anche in Nepal e Lettonia

Con l'approdo di Rolando Maran (19 maggio 2026) e Andrea Maldera (il 18) sulle panchine di Albania e Ucraina, salirà a quota otto la pattuglia degli allenatori italiani attualmente alla guida di nazionali. Una tradizione che viene da lontano: sono tanti i 'nostri' big che hanno girato il mondo per far gioire altri popoli. Scopriamoli nella nostra gallery!