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© Getty Images |    Rolando Maran - Dal 19 maggio 2026 è l'allenatore dell'Albania. Prima di lui, sulla panchina delle "Aquile" si sono seduti altri quattro italiani: Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2011-2017), Christian Panucci (2017-2019) e Edy Reja (2019-2022)
© Getty Images |    Rolando Maran - Dal 19 maggio 2026 è l'allenatore dell'Albania. Prima di lui, sulla panchina delle "Aquile" si sono seduti altri quattro italiani: Giuseppe Dossena (2002), Gianni De Biasi (2011-2017), Christian Panucci (2017-2019) e Edy Reja (2019-2022)
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Dieci SONO IN CARICA

Maran e Maldera, non siete soli: da Lippi a Capello, tutti i ct italiani all'estero. Anche in Nepal e Lettonia

Con l'approdo di Rolando Maran (19 maggio 2026) e Andrea Maldera (il 18) sulle panchine di Albania e Ucraina, salirà a quota otto la pattuglia degli allenatori italiani attualmente alla guida di nazionali. Una tradizione che viene da lontano: sono tanti i 'nostri' big che hanno girato il mondo per far gioire altri popoli. Scopriamoli nella nostra gallery!

19 Mag 2026 - 13:28
17 foto
ancelotti
fabio capello
maran
maldera

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