Darren Cahill e quell'addio a Sinner che potrebbe slittare: "Ultimo anno con lui? Mai dire mai ..."

A dimostrazione che il rapporto fra i due è così solido è arrivato quell'abbraccio paterno dato dall'allenatore oceanico al 23enne di Sesto Pusteria al termine della finale del Roland Garros persa da Sinner. Un gesto che fa capire come oltre il campo ci sia molto di più: "Ognuno di noi del team si è avvicinato a Jannik e gli ha dato un abbraccio. Gli abbiamo detto che eravamo davvero orgogliosi di lui, del suo impegno. Ma non era il momento giusto per fargli un discorso su cosa possiamo imparare. Ne parleremo più avanti - ha aggiunto Cahill -. Bisogna mostrare un po’ di empatia per quello che sta attraversando. Tristezza, qualche lacrima… qualche lacrima per tutti, in realtà, ma devo dire che quella sera, qualche ora dopo, non se n’era ancora fatto una ragione. E non se la farà mai".