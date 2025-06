Atletica, 50 azzurri convocati per i campionati europei a squadre di Madrid

Il direttore tecnico delle squadre nazionali italiane di atletica, Antonio La Torre, ha diramato l'elenco degli azzurri convocati per i campionati europei a squadre in programma a Madrid dal 26 al 29 giugno, dove la formazione azzurra si presenta nella lega principale da campione uscente in virtù del primo storico successo ottenuto a Chorzow in Polonia nel 2023. Saranno 50 gli atleti che voleranno nella capitale spagnola tra cui 3 riserve viaggianti, e tra tutti spiccano i nomi delle medaglie olimpiche di Parigi Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz, ma anche tanti medagliati su vari gradini del podio agli europei di Roma 2024 quali tra gli altri Yeman Crippa, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, Sara Fantini, Filippo Tortu, Larissa Iapichino, Alessandro Sibilio e Zaynab Dosso. Nell'elenco delle varie discipline individuali a cui è associato un nome, manca quello nella casella dei 100 metri uomini per la rinuncia dell'ultima ora di Marcell Jacobs, ma è presumibile che verrà definito il titolare sulla base dei risultati del Roma Sprint Festival di venerdì 20. Tre gli atleti che vestiranno la maglia azzurra assoluta per la prima volta, la 19enne e più giovane del gruppo Erika Saraceni nel triplo, Matteo Oliveri nell'asta e la mezzofondista Laura Pellicoro, peraltro nel ruolo di riserva sugli 800 metri. L’evento si terrà allo stadio Vallehermoso, con un prologo dedicato al salto con l’asta, giovedì 26, nello scenario del Palazzo Reale della capitale spagnola.