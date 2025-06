Finisce l'era Setti al Verona, l'ex presidente saluta il club

Si è conclusa la lunga avventura di Maurizio Setti nell'Hellas Verona. La società, in una nota, ha comunicato la cessazione del rapporto con Maurizio Setti in qualità di senior Advisor sulle attività calcistiche. Il club gli augura il meglio per le sue future sfide professionali. Setti aveva rilevato l'Hellas Verona nel 2012 da Giovanni Martinelli, inizialmente con una quita dell'80%, l'anno successivo acquistando il controllo totale del club gialloblù. Lo scorso gennaio la cessione del Verona a Presidio Investors, società di private equity con sede ad Austin, in Texas. Setti era rimasto nel club con un incarico operativo, cessato oggi.