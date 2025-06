De Siervo: "Pirateria tra motivi di assenza talenti nazionale"

"Tutti si chiedono perché manchino i talenti in nazionale, parte del motivo è perché mancano fondi per investire su giovani e impianti e che il calcio perde anche con la pirateria". Così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, durante gli Stati Generali per la lotta contro la pirateria. "L'inasprimento delle pene per gli utilizzatori finali e per chi commercializza il pezzotto dovrebbero portare a un cambio culturale - ha aggiunto -. I dati Fapav e Ipsos ci restituisco scenari di timida inversione, ma abbiamo ancora da scalare una montagna che ci danneggia con oltre 300 milioni di euro persi all'anno. La pirateria veramente uccide il calcio perché non si tolgono soldi solo alle squadre di Serie ma alla base del nostro sport". De Siervo ha poi concluso: "Se continuiamo a perdere fatturato saremo schiacciati dagli altri campionati europei più importanti".