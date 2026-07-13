Lady Sorloth non ci sta: "Insulti e minacce per un gol sbagliato"

L'ondata d'odio, probabilmente, è stata generata dall potenziale occasione da gol fallita da Sorloth, quando l'attaccante norvegese, lanciato in contropiede, non è riuscito a servire Haaland a tu per tu con Pickford. "Dì a tuo marito di lasciare la Norvegia e scappare dalla collina"; "Sii gentile e ucciditi, idiota"; "Lo ucciderò"; "Lo uccideranno"; "Tuo marito è gay." "Spero che tu e l'elicottero bruciate lentamente" sono alcuni esempi.