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LA POLEMICA

Lady Sorloth non ci sta: "Insulti e minacce per un gol sbagliato"

Lena Selnes, moglie del centravanti, si è sfogata sui social per i messaggi d'odio ricevuti dopo Norvegia-Inghilterra e la potenziale occasione fallita dall'attaccante dell'Atletico Madrid

13 Lug 2026 - 11:53
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"I Mondiali portano tanta felicità, ma allo stesso tempo generano tanto odio. Spero che le persone riflettano un po' di più prima di insultare e minacciare", le parole di Lena Selnes, moglie di Alexander Sorloth, condivise tramite una storia Instagram. La compagna dell'attaccante dell'Atletico Madrid si è sfogata mostrando in uno screenshot insulti e le minacce di morte ricevute in seguito al quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia. 

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L'ondata d'odio, probabilmente, è stata generata dall potenziale occasione da gol fallita da Sorloth, quando l'attaccante norvegese, lanciato in contropiede, non è riuscito a servire Haaland a tu per tu con Pickford. "Dì a tuo marito di lasciare la Norvegia e scappare dalla collina"; "Sii gentile e ucciditi, idiota"; "Lo ucciderò"; "Lo uccideranno"; "Tuo marito è gay." "Spero che tu e l'elicottero bruciate lentamente" sono alcuni esempi.

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