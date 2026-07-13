Lady Sorloth non ci sta: "Insulti e minacce per un gol sbagliato"
Lena Selnes, moglie del centravanti, si è sfogata sui social per i messaggi d'odio ricevuti dopo Norvegia-Inghilterra e la potenziale occasione fallita dall'attaccante dell'Atletico Madrid
"I Mondiali portano tanta felicità, ma allo stesso tempo generano tanto odio. Spero che le persone riflettano un po' di più prima di insultare e minacciare", le parole di Lena Selnes, moglie di Alexander Sorloth, condivise tramite una storia Instagram. La compagna dell'attaccante dell'Atletico Madrid si è sfogata mostrando in uno screenshot insulti e le minacce di morte ricevute in seguito al quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia.
L'ondata d'odio, probabilmente, è stata generata dall potenziale occasione da gol fallita da Sorloth, quando l'attaccante norvegese, lanciato in contropiede, non è riuscito a servire Haaland a tu per tu con Pickford. "Dì a tuo marito di lasciare la Norvegia e scappare dalla collina"; "Sii gentile e ucciditi, idiota"; "Lo ucciderò"; "Lo uccideranno"; "Tuo marito è gay." "Spero che tu e l'elicottero bruciate lentamente" sono alcuni esempi.