Binaghi vuole il quinto Slam a Roma: "Vogliamo essere ambiziosi. Non è un sogno, ma un obiettivo concreto"

"Vogliamo essere ambiziosi. L'idea del quinto Slam a Roma non è un sogno, ma un obiettivo concreto. Lo abbiamo messo sul tavolo pubblicamente: siamo stufi dei monopoli, di qualsiasi genere, che non aiutano il tennis a crescere. Non sono contento. Il movimento è cresciuto più in fretta delle strutture. Nei comuni medi e piccoli mancano ancora campi - ha spiegato Binaghi in un'intervista a 'Undici' -. È necessario aumentare il numero degli impianti, visto che le società hanno le liste d'attesa per i soci e le scuole di avviamento. Ma per farlo serve perseveranza, programmazione e servono risorse; non chiacchiere. Noi ci stiamo attrezzando per fornire tutto il supporto, anche materiale, necessario perché un bambino, che si avvicini per la prima volta a questo sport, ne resti innamorato per sempre".