"Qua non c'è più un giocatore che aveva vinto troppo, e nelle prime settimane in cui non ha potuto giocare ho trovato anche un sospiro di sollievo perché aveva probabilmente bisogno di qualche settimana di svago e di riposo. Oggi lo vedo nudo alla meta, cioè non vedo più un grande campione, non vedo più una grande azienda, la sua, vedo un ragazzo senza nessuna colpa e mi dispiace. Ci sono delle similitudini con quello che è successo nel doping, dove lui non fece niente, e qua non c'è stato un trauma, un incidente o qualcosa di sbagliato. Questo fastidio è arrivato in un periodo di riposo dopo la più grande vittoria della sua carriera, il bis di Wimbledon dopo la vittoria degli Internazionali d'Italia. E questo non è giusto". A dirlo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals, il presidente Fitp Angelo Binaghi. "Capisco quello che dice Cahill e lo condivido in pieno - aggiunge -. Oggi su tutti i pensieri prevale il dispiacere per un ragazzo che non se lo merita e che per un problema che, nelle sue condizioni, secondo me è umanamente molto più difficile da gestire di quello che pensiamo noi". Quanto alle sue condizioni fisiche Binaghi risponde ai giornalisti che "io non so mai niente più di quello che sapete voi. Noi gli abbiamo detto che siamo a sua disposizione per qualunque cosa, ma sappiamo che ha un team, forse il migliore al mondo, e abbiamo grande fiducia nel suo team. Che io sappia esattamente cosa fa domani o qual è la sua cura, purtroppo non migliora le prospettive della sua guarigione, quindi evito di chiedere".