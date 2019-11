Berrettini, stagione da record: guadagnati 3 milioni di dollari in premi

MOMENTO D'ORO

Una stagione da incorniciare per Matteo Berrettini, che chiude il 2019 all'ottavo posto nel ranking Atp davanti all'altro azzurro Fabio Fognini, dodicesimo in classifica. Il romano ha battuto ogni record per quanto riguarda i premi incassati in una sola annata da un tennista italiano. Come riferito da Calcio e Finanza, Berrettini ha guadagnato poco più di 3 milioni di dollari contro i 2,5 milioni di dollari di Fognini, che ha registrato la sua migliore annata.

I guadagni di Berrettini sono arrivati grazie, in particolare, alla semifinale raggiunta agli Us Open (960mila dollari) e alla vittoria contro Thiem alle Atp Finals (430mila dollari). Ma non vanno dimenticati i due tornei vinti a Budapest e Stoccarda.

Per quanto riguarda i premi incassati durante l'intera carriera, invece, in testa alla classifica rimane Fabio Fognini con circa 12,2 milioni di dollari. Completano il podio Andreas Seppi (circa 9,4 milioni di dollari) e Paolo Lorenzi (circa 4,3 milioni di dollari). Berrettini al momento è quarto con 3,8 milioni, ma ha una carriera davanti a sé per conquistare nuovi record.