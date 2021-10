Berrettini rinuncia a Parigi-Bercy: "Voglio essere al 100% alle Finals di Torino"

Matteo Berrettini non parteciperà al prossimo torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. Con il pass per le Atp Finals già in mano da tempo, il tennista azzurro ha deciso di prendersi una breve pausa prima di Torino, complice una condizione fisica non ottimale. "Negli ultimi giorni ho avvertito dolore al collo e per questo ho deciso di cancellarmi da Parigi Bercy. Voglio essere sicuro al 100% di poter competere al meglio alle Atp Finals di Torino", ha scritto in una storia su Instagram.